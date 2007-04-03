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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:39
Украинцам с верификацией FTX биржа начислила по 25 баксов.Только что проверил - ДА.Молодцы, спасибо им.Я их выведу и потрачу как подарок.Кто зареган там - проверяйте.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:36
phantom_systems написав:
Если дед немного пофлэтит, они тоже должны отработать.
альты вже зашевелились, из того шо имею етс пошёл неплохо, брал на низах.
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 26 лют, 2022 01:37
Кучинелли написав:
Украинцам с верификацией FTX биржа начислила по 25 баксов.Только что проверил - ДА.Молодцы, спасибо им.Я их выведу и потрачу как подарок.Кто зареган там - проверяйте.
Я без верифікації, але начислили теж. Тільки не можу вивести. Пише, що почекайте один день. У Вас теж так?
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Козак-характерник
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:16
Нвіть не думав шо живу в такій крутій державі, с натількі крутими громадянами!!
Ранок 26-го...
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Kriptogedon
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Додано: Суб 26 лют, 2022 11:20
Кучинелли подарок же для армии?
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BeneFuckTor
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Додано: Суб 26 лют, 2022 12:02
BeneFuckTor написав:Кучинелли
подарок же для армии?
Я на армию Е - тысячу отдаю.
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Кучинелли
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Додано: Суб 26 лют, 2022 12:05
Козак-характерник написав:
Я без верифікації, але начислили теж. Тільки не можу вивести. Пише, що почекайте один день. У Вас теж так?
Я вчера поздно вывел в юсдт.
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Кучинелли
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Додано: Суб 26 лют, 2022 12:56
Лучше я этими 25 баксами там поиграюсь. Обнолятся, ну и чёрт с ними
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phantom_systems
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Додано: Суб 26 лют, 2022 13:06
phantom_systems написав:
Лучше я этими 25 баксами там поиграюсь. Обнолятся, ну и чёрт с ними
Это очень малая сумма, я даже не думал ею торговать.Просто хочу, чтобы в ассоциации с чем то запомнилось, как некое событие.
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Кучинелли
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