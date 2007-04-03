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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3016301730183019
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:47

  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:02

  phantom_systems написав:
  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?


Это всё говорит только об одном - будущего никто не знает, и все долгосрочные прогнозы полная чушь.
Кучинелли
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