Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 11:47
Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
Додано: Нед 27 лют, 2022 12:02
Это всё говорит только об одном - будущего никто не знает, и все долгосрочные прогнозы полная чушь.
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