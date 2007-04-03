RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3016301730183019
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:47

  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:02

  phantom_systems написав:
  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?


Это всё говорит только об одном - будущего никто не знает, и все долгосрочные прогнозы полная чушь.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 30.11.17
Подякував: 156 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:будущего никто не знает,


100%
шизік наказав привести в стан боєготовності усю ядерну зброю підарашки
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 23:12

Банан

Підтримка України - 0% комісії на всі фіатні операції.

Усі гривневі операції працюють у стандартному режимі, тож ви можете безпечно та швидко знімати кошти та робити депозити з 0% комісії.
Ми працюємо над підтримкою безпеки українців та будемо продовжувати робити це для наших користувачів.
Ми щиро бажаємо вам і вашим рідним безпеки та спокою. Пам’ятайте, що світ - за вас!

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Мочи пітарасів! 8)
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30086
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2176 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3016301730183019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9319, 9320, 9321
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
93204 224744204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лют, 2022 23:23
starsn
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 20584273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 00:01
uaprofi
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.