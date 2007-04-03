Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лют, 2022 11:47
Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
Додано: Нед 27 лют, 2022 12:02
Это всё говорит только об одном - будущего никто не знает, и все долгосрочные прогнозы полная чушь.
Додано: Нед 27 лют, 2022 17:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
100%
шизік наказав привести в стан боєготовності усю ядерну зброю підарашки
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Додано: Нед 27 лют, 2022 23:12
Банан
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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.
Мочи пітарасів!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Пон 28 лют, 2022 01:24
Российские криптаны при чём? Они к российским танкам имеют весьма отдалённое отношение. Это уже шиза какая-то.
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:57
когда кого-то убивают у вас на глазах, а вы стоите и снимаете на телефон - это уголовная ответственность за неоказание помощи.
все москали - соучастники путлера, за их голования за него каждый раз, за их НЕголосования против него. за молчание.
Слава Украине!
Додано: Пон 28 лют, 2022 10:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Теперь все "российские" при чем. Все пособники.
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