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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3016301730183019
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 11:47

  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:02

  phantom_systems написав:
  Alex2007 написав:всё вот крутится мысль в голове - а не получится ли что отключение Свифта рашке сначала даст мощный памп крипте, но и одновременно с этим позже сыграет с ней (с криптой) достаточно злую шутку (будут бороться и с рф, и с криптой) ? в интересное время живем. :D

Иран тоже после отлучения от Свифта в 2012 криптой занялся, она же это пережила?


Это всё говорит только об одном - будущего никто не знает, и все долгосрочные прогнозы полная чушь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 17:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:будущего никто не знает,


100%
шизік наказав привести в стан боєготовності усю ядерну зброю підарашки
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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Мочи пітарасів! 8)
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:24

  Козак-характерник написав:Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Мочи пітарасів! 8)

Российские криптаны при чём? Они к российским танкам имеют весьма отдалённое отношение. Это уже шиза какая-то.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:57

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Мочи пітарасів! 8)

Российские криптаны при чём? Они к российским танкам имеют весьма отдалённое отношение. Это уже шиза какая-то.


когда кого-то убивают у вас на глазах, а вы стоите и снимаете на телефон - это уголовная ответственность за неоказание помощи.
все москали - соучастники путлера, за их голования за него каждый раз, за их НЕголосования против него. за молчание.
Слава Украине!
razor
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Мочи пітарасів! 8)

Российские криптаны при чём? Они к российским танкам имеют весьма отдалённое отношение. Это уже шиза какая-то.
Теперь все "российские" при чем. Все пособники.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  razor написав:все москали - соучастники путлера, за их голования за него каждый раз, за их НЕголосования против него. за молчание.


Ты сам понимаешь, что пишешь чушь.Там полстраны идиотов и полстраны нормальных против путинского режима.Почему молчат, в первый день войны вышли люди в 47 городах.Их арестовывали и штрафовали.Нам как раз в тылу врага нужна сила, чтобы его изнутри подорвать.Может найдётся умелый снайпер эту плешивую сволоту в глаз как белку замочить.
Кучинелли
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