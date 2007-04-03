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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:06
абсолютно полдерживаю, что ипать надо не только путина, а все это русское стадо баранов, которое выбирало его 20 лет, улюкало крымнаш, поддерживало оккупацию грузии и донбасса, сглатывало убийство немцова, отравление навального.
поэтому русский теперь на десятилетия будет покрыт позором по всему миру, стыдно будет сказать что ты русский...будут косить под молдаван. и конечно, санкции должны продолжаться как можно дольше.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:34
хорошо пашли, как там шортисты и ждуны па 20?
дж обрисовался
Поэтому, можно попробовать сделку в лонг от текущих 39300 до 38800 со стопом под 37000 и целевыми в зоне 41000-41800.
Востаннє редагувалось чик
в Пон 28 лют, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:40
Faceless написав:
Теперь все "российские" при чем. Все пособники.
поэтому трёте мои безобидные сообщения в теме войны про танки возле оперного, которые видит весь мир, а здесь откровенный оффтоп не? переместите его весь сюда плиз Напад росії на Україну
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