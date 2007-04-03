дж обрисовался
Поэтому, можно попробовать сделку в лонг от текущих 39300 до 38800 со стопом под 37000 и целевыми в зоне 41000-41800.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 17:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
хорошо пашли, как там шортисты и ждуны па 20?
дж обрисовался
Востаннє редагувалось чик в Пон 28 лют, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Пон 28 лют, 2022 17:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
поэтому трёте мои безобидные сообщения в теме войны про танки возле оперного, которые видит весь мир, а здесь откровенный оффтоп не? переместите его весь сюда плиз Напад росії на Україну
а шо делать?
Додано: Пон 28 лют, 2022 18:46
Чик и Фантом абсолютно правы, всё в профильную ветку.Единого взгляда не было и никогда не будет, не смотря на то, что мы одна нация.
Биток и вся крипта дали хороший отскок.Теперь как обычно важно или закрепление или назад.
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