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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3017301830193020
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

хорошо пашли, как там шортисты и ждуны па 20?
дж обрисовался
Поэтому, можно попробовать сделку в лонг от текущих 39300 до 38800 со стопом под 37000 и целевыми в зоне 41000-41800.
Востаннє редагувалось чик в Пон 28 лют, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Faceless написав:Теперь все "российские" при чем. Все пособники.

поэтому трёте мои безобидные сообщения в теме войны про танки возле оперного, которые видит весь мир, а здесь откровенный оффтоп не? переместите его весь сюда плиз Напад росії на Україну
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:46

Чик и Фантом абсолютно правы, всё в профильную ветку.Единого взгляда не было и никогда не будет, не смотря на то, что мы одна нация.
Биток и вся крипта дали хороший отскок.Теперь как обычно важно или закрепление или назад.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в этот раз дж молодца - обе цели поразил...
жаль не успел откупиться, слишком быстро вверх пашли, да и не до этого було с этой войной млядской...
а шо делать?
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  #<1 ... 3017301830193020
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