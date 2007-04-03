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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3017301830193020
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

хорошо пашли, как там шортисты и ждуны па 20?
дж обрисовался
Поэтому, можно попробовать сделку в лонг от текущих 39300 до 38800 со стопом под 37000 и целевыми в зоне 41000-41800.
Востаннє редагувалось чик в Пон 28 лют, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Faceless написав:Теперь все "российские" при чем. Все пособники.

поэтому трёте мои безобидные сообщения в теме войны про танки возле оперного, которые видит весь мир, а здесь откровенный оффтоп не? переместите его весь сюда плиз Напад росії на Україну
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:46

Чик и Фантом абсолютно правы, всё в профильную ветку.Единого взгляда не было и никогда не будет, не смотря на то, что мы одна нация.
Биток и вся крипта дали хороший отскок.Теперь как обычно важно или закрепление или назад.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в этот раз дж молодца - обе цели поразил.
жаль не успел откупиться, слишком быстро вверх пашли, да и не до этого було с этой войной млядской...

з.ы. он сказал поехали, старые припасы продаём.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 02:21

Как и говорил, 46к будем снова тестировать. Благодаря санкциям РФ можем быстро уйти выше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:51

За два дні загальні пожертвування на Збройні Сили України в криптовалюті виросли до 12,7 млн доларів.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найбільше перераховують у:

Ethereum — $5.5 млн
Bitcoin — $4.4 млн
Tether — $2.1 млн.
"За ці гроші вже купили тепловізори, дрони та безліч іншої необхідної техніки для нашої армії", - заявив заступник Федорова Олександр Борняков.

Перелік адрес криптогаманців:
BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv


https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/28/682986/
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:52

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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54

Количество биткоин-китов выросло на фоне введения санкций против России

Несложно догадаться, кто скупает деда
phantom_systems
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