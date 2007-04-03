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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3017301830193020
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

хорошо пашли, как там шортисты и ждуны па 20?
дж обрисовался
Поэтому, можно попробовать сделку в лонг от текущих 39300 до 38800 со стопом под 37000 и целевыми в зоне 41000-41800.
Востаннє редагувалось чик в Пон 28 лют, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Faceless написав:Теперь все "российские" при чем. Все пособники.

поэтому трёте мои безобидные сообщения в теме войны про танки возле оперного, которые видит весь мир, а здесь откровенный оффтоп не? переместите его весь сюда плиз Напад росії на Україну
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:46

Чик и Фантом абсолютно правы, всё в профильную ветку.Единого взгляда не было и никогда не будет, не смотря на то, что мы одна нация.
Биток и вся крипта дали хороший отскок.Теперь как обычно важно или закрепление или назад.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в этот раз дж молодца - обе цели поразил.
жаль не успел откупиться, слишком быстро вверх пашли, да и не до этого було с этой войной млядской...

з.ы. он сказал поехали, старые припасы продаём.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 02:21

Как и говорил, 46к будем снова тестировать. Благодаря санкциям РФ можем быстро уйти выше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:51

За два дні загальні пожертвування на Збройні Сили України в криптовалюті виросли до 12,7 млн доларів.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найбільше перераховують у:

Ethereum — $5.5 млн
Bitcoin — $4.4 млн
Tether — $2.1 млн.
"За ці гроші вже купили тепловізори, дрони та безліч іншої необхідної техніки для нашої армії", - заявив заступник Федорова Олександр Борняков.

Перелік адрес криптогаманців:
BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv


https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/28/682986/
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:52

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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54

Количество биткоин-китов выросло на фоне введения санкций против России

Несложно догадаться, кто скупает деда
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:36

  phantom_systems написав:Количество биткоин-китов выросло на фоне введения санкций против России

Несложно догадаться, кто скупает деда


там же на форклоге
Администрация президента США Джо Байдена попросила криптовалютные биржи помочь предотвратить использование цифровых валют для обхода санкций российскими физлицами и организациями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
:lol:
что и не удивительно.

пусть русские варвары скупают путинкоин или бузовакоин и с ними играются - нечего лезть и "пачкать" активы, предназначенные для цивилизованных людей. :lol:
вообще отрубить им "внешний" интернет нужно :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:12

Ну, попросить они могут, какие-то биржи в их юрисдикции типа Коинбэйса и Кракена к ним даже прислушаются, но дед уже в такой стадии развития, что сбросить его в фиат можно почти в любой стране. Заметьте, они не тезер скупают, который банится по клику мышки.
phantom_systems
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