Несложно догадаться, кто скупает деда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54
Несложно догадаться, кто скупает деда
Додано: Вів 01 бер, 2022 15:36
там же на форклоге
что и не удивительно.
пусть русские варвары скупают путинкоин или бузовакоин и с ними играются - нечего лезть и "пачкать" активы, предназначенные для цивилизованных людей.
вообще отрубить им "внешний" интернет нужно
Додано: Вів 01 бер, 2022 16:12
Ну, попросить они могут, какие-то биржи в их юрисдикции типа Коинбэйса и Кракена к ним даже прислушаются, но дед уже в такой стадии развития, что сбросить его в фиат можно почти в любой стране. Заметьте, они не тезер скупают, который банится по клику мышки.
Додано: Вів 01 бер, 2022 18:51
Ну вот и пришло время напомнить особо перешуганным о предполагаемых 52.Почему люди теряют,недополучают, делают сделки не в ту сторону.Когда я пояснял, что мы на нижней грани треугольника и пойдём вероятнее на верхнюю, тут масса испуганных было - невозможно, жду па 15-18-20 ну 30.Было страшно, да.А как вы по другому хотели заработать деньги...Нужно понимать техническую картину, чтобы правильно принимать решения, а на эмоциях вы только потеряете.В результате, кто биток на 36-37 не взял, смотрит на него по 44.А альты, которые должны были якобы сложиться ещё раза в два, тоже дали процентов 20-30 за последних неск дней.
Додано: Сер 02 бер, 2022 16:00
Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:12
Біржа Exmo також доєдналась до допомоги:
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Фонд помощи “Save Ukraine” и $1 млн (25 BTC) на гуманитарную помощь: каждый может поддержать
Мы открыли фонд Save Ukraine в поддержку тех, кто пострадал во время военных действий на территории Украины.
Цель нашего фонда — оперативно собрать и распределить средства исключительно для гуманитарной помощи пострадавшим гражданским лицам. Мы не передаем средства на нужды армии, военных или на оружие.
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