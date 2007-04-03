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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3017301830193020
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54

Количество биткоин-китов выросло на фоне введения санкций против России

Несложно догадаться, кто скупает деда
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:36

  phantom_systems написав:Количество биткоин-китов выросло на фоне введения санкций против России

Несложно догадаться, кто скупает деда


там же на форклоге
Администрация президента США Джо Байдена попросила криптовалютные биржи помочь предотвратить использование цифровых валют для обхода санкций российскими физлицами и организациями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
:lol:
что и не удивительно.

пусть русские варвары скупают путинкоин или бузовакоин и с ними играются - нечего лезть и "пачкать" активы, предназначенные для цивилизованных людей. :lol:
вообще отрубить им "внешний" интернет нужно :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:12

Ну, попросить они могут, какие-то биржи в их юрисдикции типа Коинбэйса и Кракена к ним даже прислушаются, но дед уже в такой стадии развития, что сбросить его в фиат можно почти в любой стране. Заметьте, они не тезер скупают, который банится по клику мышки.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:51

Ну вот и пришло время напомнить особо перешуганным о предполагаемых 52.Почему люди теряют,недополучают, делают сделки не в ту сторону.Когда я пояснял, что мы на нижней грани треугольника и пойдём вероятнее на верхнюю, тут масса испуганных было - невозможно, жду па 15-18-20 ну 30.Было страшно, да.А как вы по другому хотели заработать деньги...Нужно понимать техническую картину, чтобы правильно принимать решения, а на эмоциях вы только потеряете.В результате, кто биток на 36-37 не взял, смотрит на него по 44.А альты, которые должны были якобы сложиться ещё раза в два, тоже дали процентов 20-30 за последних неск дней.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:00

Українська криптоплатформа KUNA за ініціативною Михайла Чобаняна створила криптовалютний благодійний фонд, який вже зібрав майже $13 000 000.

https://interfax.com.ua/news/press-release/803856.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:12

Біржа Exmo також доєдналась до допомоги:
----
Фонд помощи “Save Ukraine” и $1 млн (25 BTC) на гуманитарную помощь: каждый может поддержать
Мы открыли фонд Save Ukraine в поддержку тех, кто пострадал во время военных действий на территории Украины.
Цель нашего фонда — оперативно собрать и распределить средства исключительно для гуманитарной помощи пострадавшим гражданским лицам. Мы не передаем средства на нужды армии, военных или на оружие.

https://info.exmo.com/ru/news-post/fond ... -pomoshch/
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:21

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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

весело девки пляшут, дж рано начал откуп и выбило по стопу...
пока неплохо катаюсь тудои-сюдои на етс.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:56

  чик написав:весело девки пляшут, дж рано начал откуп и выбило по стопу...
пока неплохо катаюсь тудои-сюдои на етс.

А де ловите откуп?
Я поставил на деда 41000 и кефир 2800
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:18

Amethyst
по ситуации. брал па 24+ продавал па 28, патом взад и продавался уже па 31-32 :o
на прибуток расставил 30+ и ниже...
а шо делать?
чик
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