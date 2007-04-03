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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3018301930203021
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:56

Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:57

я по 39500 не выпущу
Amethyst
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