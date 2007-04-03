Currency.com передаёт $1 млн на гуманитарную помощь Украине Криптобиржа Currency.com пожертвует $1 млн на поддержку Украины. Средства будут распределены между четырьмя благотворительными организациями
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phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
Дед на 45к сходил и вернулся, а топовые альты болтались как гуано в проруби, так и болтаются. Если что-то просело на 95%, это дело такое. Может и на 99% просесть.