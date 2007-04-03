phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
Дед на 45к сходил и вернулся, а топовые альты болтались как гуано в проруби, так и болтаются. Если что-то просело на 95%, это дело такое. Может и на 99% просесть.