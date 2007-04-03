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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3018301930203021
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:56

Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 13:57

я по 39500 не выпущу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 17:22

phantom_systems
потихоньку-понемногу, бо для таких, ка я :oops: грят могём и на 37 пайти = бум добирать...
тезер держу, а гришу надо "убивать" как то.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:48

https://currency.com/currency-com-respo ... m-donation

Currency.com передаёт $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Криптобиржа Currency.com пожертвует $1 млн на поддержку Украины. Средства будут распределены между четырьмя благотворительными организациями
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:50

  phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?


Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:24

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Кто уже деда по 39к откупает или чуть ниже ждёт?


Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.

Дед на 45к сходил и вернулся, а топовые альты болтались как гуано в проруби, так и болтаются. Если что-то просело на 95%, это дело такое. Может и на 99% просесть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://t.me/s/dowjones_crypto
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:57

В этот раз выше 40к даже на начинал входить, так как рост был хайповый и непродолжительный. 39к уже что-то можно, но не исключено 37к пощупать, если ММ это будет выгодно. Альты ещё слабее деда выглядят.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:38

Binance

Є кілька питань від новачка по Binance
1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?
2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?
3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.
Haza
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  #<1 ... 3018301930203021
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