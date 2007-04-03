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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 бер, 2022 17:22
phantom_systems
потихоньку-понемногу, бо для таких, ка я
тезер держу, а гришу надо "убивать" как то.
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:48
Currency.com передаёт $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Криптобиржа Currency.com пожертвует $1 млн на поддержку Украины. Средства будут распределены между четырьмя благотворительными организациями
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:50
Нах.. он нужен,этот дед.Глобально-будет в конечном итоге гораздо ниже.Ловлю альты.Сегодня закрыл позции по MIR на 1.80+ Очень даже круто получилось..Какой дед.В топку его,пердуна старого! Альта просела на -85-95% Нужно знать что брать.
Додано: Суб 05 бер, 2022 23:24
Дед на 45к сходил и вернулся, а топовые альты болтались как гуано в проруби, так и болтаются. Если что-то просело на 95%, это дело такое. Может и на 99% просесть.
Додано: Нед 06 бер, 2022 14:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 06 бер, 2022 19:57
В этот раз выше 40к даже на начинал входить, так как рост был хайповый и непродолжительный. 39к уже что-то можно, но не исключено 37к пощупать, если ММ это будет выгодно. Альты ещё слабее деда выглядят.
Додано: Нед 06 бер, 2022 20:38
Binance
Є кілька питань від новачка по Binance
1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?
2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?
3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 00:59
1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет
2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем
3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего
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