spacemachine написав:

Haza написав: Є кілька питань від новачка по Binance

1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?

2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?

3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз. Є кілька питань від новачка по Binance1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.

1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего