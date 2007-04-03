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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3019302030213022
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 01:27

  spacemachine написав:
  Haza написав:Є кілька питань від новачка по Binance
1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?
2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?
3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.

1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет
2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем
3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего

в субботу usdt на грн (моно выводил) два раза 600грн и 10к грн все ок, а на 3-й раз ушло с баланса и никуда не пришло. Поддержка говорит ждать 24-48 часов... Выводил через купить крипту картой (там есть продажа).
х.з. чем закончится :evil:
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