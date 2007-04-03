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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3019302030213022
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 01:27

  spacemachine написав:
  Haza написав:Є кілька питань від новачка по Binance
1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку?
2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США?
3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.

1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет
2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем
3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего

в субботу usdt на грн (моно выводил) два раза 600грн и 10к грн все ок, а на 3-й раз ушло с баланса и никуда не пришло. Поддержка говорит ждать 24-48 часов... Выводил через купить крипту картой (там есть продажа).
х.з. чем закончится :evil:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  ol_zy написав:Выводил через купить крипту картой (там есть продажа).х.з. чем закончится


Я посл раз выводил по п2п. это было до отмены комсы.Но там преимущество. что отдаёшь свои только когда увидишь зачисление на свою карту.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем 3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего


Так, если об Америке. то там всё сложнее.Там требуют отчёты от транзах более 1к и далее будут регулировать-зарегулировать.Поэтому хоть там хоть тут нужно искать частные варианты обмена для БОЛЬШИХ сумм.Да, это опасно и сложно.Но нужно искать, проверять репутацию и т д.Они есть и не мало, рекомендации не даю, интернет в помощь.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:08

Битфинекс

Для тех, кто нахваливал битфин, я ранее писал, что там заблочили известного Армена.Вот недавно из канала такая ещё жалоба -
Требуют объяснить, откуда я взял средства на покупку крипты, которую загонял на битфинекс. Я туда переводил с полоникса и битрекса в 2017 году. Естественно, у меня на руках нет никаких документов, откуда я брал эту наличку в то время. Даже банковский счёт закрыт, с которого на локале покупал.
Требуют объяснить назначения платежей—это вообще отдельная тема. Конкретно три платежа, по которым вопросы—на свои же кошельки бинанса и обменника, чтобы через п2п вывести бабки. Их не устраивает объяснение. Требуют к каждому письму фотографии с паспортом и листочком и пишут, что фотография должна быть минимум 6MP, хотя я фотаю на 12 про макс—все равно не устраивает.
Надежды на возвращение средств уже не тешу. Хорошо, что с этой помойки почти все вывел и осталось 700$, но осадочек остаётся.
Причём я им в 2018-19г писал, что хочу верифицироваться и получал ответ: «Вам нужна верификация, только если фиатом торговать будете. Мы ее не попросим ни в коем»
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:10

Блокируют русаккаунты...сложно сказать. справедливо ли это, но я не против
https://forklog.com/coinbase-zablokirov ... f-adresov/
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:13

Для общего развития и понимания...
В крипте грядут перемены, в частности нашумевший дефи оказался не у дел. т к последние события показали. что он не оправдывает своё название Децентрализованного.тут что то не стыкуется.Поэтому Андре Кронье и коллеги уходят из крипты.Я ранее увлекался этим направлением, теперь перешёл на игры, нужно быстро реагировать на изменения.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:35

Моя боротьба з Fiat Deposit Apppeal на Binance:
Забанили картку "1", то я заповнив Appeal і спробував картку "2". 30 пробних грн з картки "2" на бінанс перевів, а за 29000 грн забанили.
На наступний день побачив що Appeal по картці "1" Approved, але на картці "1" вже грошей не було, тому я спробував картку "3" і її забанили.
Спробував картку "1" (це ту що мали розбанити), і її теж одразу забанили.
Новий Appeal по картці "1" Failed, а в графі Reason - пусто. Написав у тех підтримку, дивляться.
Appeal по картці "2" навіть не робив, бо нема фізичної картки, щоб на відео тримати.
Appeal по картці "3" вимагають, щоб було видно на картці Cardholder Name, а його нема (Монобанк).
Таке передчуття, що після розбану і картку "3" одразу забанять.
Хтось знає за що банять і як цього уникати?
dimazah30
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