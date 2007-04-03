Додано: Пон 07 бер, 2022 13:08

Для тех, кто нахваливал битфин, я ранее писал, что там заблочили известного Армена.Вот недавно из канала такая ещё жалоба -

Требуют объяснить, откуда я взял средства на покупку крипты, которую загонял на битфинекс. Я туда переводил с полоникса и битрекса в 2017 году. Естественно, у меня на руках нет никаких документов, откуда я брал эту наличку в то время. Даже банковский счёт закрыт, с которого на локале покупал.

Требуют объяснить назначения платежей—это вообще отдельная тема. Конкретно три платежа, по которым вопросы—на свои же кошельки бинанса и обменника, чтобы через п2п вывести бабки. Их не устраивает объяснение. Требуют к каждому письму фотографии с паспортом и листочком и пишут, что фотография должна быть минимум 6MP, хотя я фотаю на 12 про макс—все равно не устраивает.

Надежды на возвращение средств уже не тешу. Хорошо, что с этой помойки почти все вывел и осталось 700$, но осадочек остаётся.

Причём я им в 2018-19г писал, что хочу верифицироваться и получал ответ: «Вам нужна верификация, только если фиатом торговать будете. Мы ее не попросим ни в коем»