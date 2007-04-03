Haza написав:Є кілька питань від новачка по Binance 1. Яку суму загальну суму комфортно тримати на Binance? Скажімо 20к USD? Потім будуть проблеми з виводом у готівку? 2. USDC можна вивести в готівку USD? Скажімо навіть через знайомих/родичів в США? 3. Ліміт на вивід 30к грн в день на карту банка України? Чи можна виводити більші суми за раз.
1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет 2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем 3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего
в субботу usdt на грн (моно выводил) два раза 600грн и 10к грн все ок, а на 3-й раз ушло с баланса и никуда не пришло. Поддержка говорит ждать 24-48 часов... Выводил через купить крипту картой (там есть продажа). х.з. чем закончится
spacemachine написав:1. хоть миллион баксов. проблем с выводом нет2. хз. в Украине нет, если только не через обменник. за сша не подскажу, но думаю это реально конечно. как минимум вывести на какой-то коинбас и там на карту, но и с банана 90% что можно сделать вывод на карту. в нью йорке с этим проблемы, вот это там нереал практически. остальные штаты вроде без проблем 3. хз, это когда такой лимит там стал? у меня был лимит 80К на транзакцию. в сутки чет там до 40K$ можно было выводить. не проверял месяц где-то, вдруг чет изменилось, но сомневаюсь. у вас вериф какой? пройдите до второго-третьего
Так, если об Америке. то там всё сложнее.Там требуют отчёты от транзах более 1к и далее будут регулировать-зарегулировать.Поэтому хоть там хоть тут нужно искать частные варианты обмена для БОЛЬШИХ сумм.Да, это опасно и сложно.Но нужно искать, проверять репутацию и т д.Они есть и не мало, рекомендации не даю, интернет в помощь.
Для тех, кто нахваливал битфин, я ранее писал, что там заблочили известного Армена.Вот недавно из канала такая ещё жалоба - Требуют объяснить, откуда я взял средства на покупку крипты, которую загонял на битфинекс. Я туда переводил с полоникса и битрекса в 2017 году. Естественно, у меня на руках нет никаких документов, откуда я брал эту наличку в то время. Даже банковский счёт закрыт, с которого на локале покупал. Требуют объяснить назначения платежей—это вообще отдельная тема. Конкретно три платежа, по которым вопросы—на свои же кошельки бинанса и обменника, чтобы через п2п вывести бабки. Их не устраивает объяснение. Требуют к каждому письму фотографии с паспортом и листочком и пишут, что фотография должна быть минимум 6MP, хотя я фотаю на 12 про макс—все равно не устраивает. Надежды на возвращение средств уже не тешу. Хорошо, что с этой помойки почти все вывел и осталось 700$, но осадочек остаётся. Причём я им в 2018-19г писал, что хочу верифицироваться и получал ответ: «Вам нужна верификация, только если фиатом торговать будете. Мы ее не попросим ни в коем»
Для общего развития и понимания... В крипте грядут перемены, в частности нашумевший дефи оказался не у дел. т к последние события показали. что он не оправдывает своё название Децентрализованного.тут что то не стыкуется.Поэтому Андре Кронье и коллеги уходят из крипты.Я ранее увлекался этим направлением, теперь перешёл на игры, нужно быстро реагировать на изменения.
Моя боротьба з Fiat Deposit Apppeal на Binance: Забанили картку "1", то я заповнив Appeal і спробував картку "2". 30 пробних грн з картки "2" на бінанс перевів, а за 29000 грн забанили. На наступний день побачив що Appeal по картці "1" Approved, але на картці "1" вже грошей не було, тому я спробував картку "3" і її забанили. Спробував картку "1" (це ту що мали розбанити), і її теж одразу забанили. Новий Appeal по картці "1" Failed, а в графі Reason - пусто. Написав у тех підтримку, дивляться. Appeal по картці "2" навіть не робив, бо нема фізичної картки, щоб на відео тримати. Appeal по картці "3" вимагають, щоб було видно на картці Cardholder Name, а його нема (Монобанк). Таке передчуття, що після розбану і картку "3" одразу забанять. Хтось знає за що банять і як цього уникати?
dimazah30 написав:Хтось знає за що банять і як цього уникати?
Сложно это всё.Но я всегда рассматривал бинанс лучшим вариантом чем битфин по простой причине - аккредитация в Украине, назначен куратор.Т е есть куда обратиться.Но практики не имею и конкретно не могу подсказать.Но на битфине тебе просто выкатят невыполнимые условия и потеря средств обеспечена.а тут пиши ищи, спрашивай в форумах, каналах.