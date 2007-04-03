Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до
замість
Сайту devfdg.net не існує.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:02
Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до
замість
Сайту devfdg.net не існує.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:21
Это да. Но в сб. на бинансе был курс выше чем по р2р.
Сегодня все на моно зашло, т.е. поддержка не обманула про 24-48 часов.
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