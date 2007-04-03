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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3020302130223023
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:02

Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до www.devfdg.net/en/my/risk/fiat-deposit-appeal?id=...
замість www.binance.com/en/my/risk/fiat-deposit-appeal?id=...
Сайту devfdg.net не існує.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:21

  Кучинелли написав:
  ol_zy написав:Выводил через купить крипту картой (там есть продажа).х.з. чем закончится


Я посл раз выводил по п2п. это было до отмены комсы.Но там преимущество. что отдаёшь свои только когда увидишь зачисление на свою карту.

Это да. Но в сб. на бинансе был курс выше чем по р2р.
Сегодня все на моно зашло, т.е. поддержка не обманула про 24-48 часов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:44

  dimazah30 написав:Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до http://www.devfdg.net/en/my/risk/fiat-d ... peal?id=...
замість http://www.binance.com/en/my/risk/fiat- ... peal?id=...
Сайту devfdg.net не існує.

А чьи карты? Вроде с моно (белая виза) проблем не было
ol_zy
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