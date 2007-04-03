Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до
замість
Сайту devfdg.net не існує.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 15:02
Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до
замість
Сайту devfdg.net не існує.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:21
Это да. Но в сб. на бинансе был курс выше чем по р2р.
Сегодня все на моно зашло, т.е. поддержка не обманула про 24-48 часов.
Додано: Пон 07 бер, 2022 15:44
А чьи карты? Вроде с моно (белая виза) проблем не было
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:06
ol_zy
1 - Альфа-Банк Віза
2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон
3 - Монобанк Мастеркард Чорна
До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу.
Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:15
попробуйте моно белую визу (виртуалку). Я с нее вот только час назад покупал - все ок.
З.ы. ну или р2р там вам сразу на акк от другого акка придет. Вот только, если ваш акк в каком-то хитром блоке, то х.з. сможете ли потом вывести.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:21
и кстати, альфа пропала из р2р, моно, приват, пумб, ощад и вроде тас видел, а вот альфа исчезла, может из-за санкций?
А с черной моно может не выпускать, т.к. это же квази-кэш выходит.
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