ol_zy 1 - Альфа-Банк Віза 2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон 3 - Монобанк Мастеркард Чорна До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу. Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.
dimazah30 написав:ol_zy 1 - Альфа-Банк Віза 2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон 3 - Монобанк Мастеркард Чорна До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу. Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.
попробуйте моно белую визу (виртуалку). Я с нее вот только час назад покупал - все ок. З.ы. ну или р2р там вам сразу на акк от другого акка придет. Вот только, если ваш акк в каком-то хитром блоке, то х.з. сможете ли потом вывести.
dimazah30 написав:ol_zy 1 - Альфа-Банк Віза 2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон 3 - Монобанк Мастеркард Чорна До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу. Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.
и кстати, альфа пропала из р2р, моно, приват, пумб, ощад и вроде тас видел, а вот альфа исчезла, может из-за санкций? А с черной моно может не выпускать, т.к. это же квази-кэш выходит.