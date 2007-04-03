RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3020302130223023
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:02

Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до www.devfdg.net/en/my/risk/fiat-deposit-appeal?id=...
замість www.binance.com/en/my/risk/fiat-deposit-appeal?id=...
Сайту devfdg.net не існує.
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 09.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:21

  Кучинелли написав:
  ol_zy написав:Выводил через купить крипту картой (там есть продажа).х.з. чем закончится


Я посл раз выводил по п2п. это было до отмены комсы.Но там преимущество. что отдаёшь свои только когда увидишь зачисление на свою карту.

Это да. Но в сб. на бинансе был курс выше чем по р2р.
Сегодня все на моно зашло, т.е. поддержка не обманула про 24-48 часов.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:44

  dimazah30 написав:Кучинелли
Навпаки, мої гроші приймати не хочуть...
Виводити після бану не пробував, але дивно це. Наче якийсь збій у них.
Після декількох спроб покласти гроші мені ще приходили нотифікації, де посилання на appeal вело до http://www.devfdg.net/en/my/risk/fiat-d ... peal?id=...
замість http://www.binance.com/en/my/risk/fiat- ... peal?id=...
Сайту devfdg.net не існує.

А чьи карты? Вроде с моно (белая виза) проблем не было
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:06

ol_zy
1 - Альфа-Банк Віза
2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон
3 - Монобанк Мастеркард Чорна
До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу.
Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.
dimazah30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 09.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:15

  dimazah30 написав:ol_zy
1 - Альфа-Банк Віза
2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон
3 - Монобанк Мастеркард Чорна
До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу.
Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.

попробуйте моно белую визу (виртуалку). Я с нее вот только час назад покупал - все ок.
З.ы. ну или р2р там вам сразу на акк от другого акка придет. Вот только, если ваш акк в каком-то хитром блоке, то х.з. сможете ли потом вывести.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:21

  dimazah30 написав:ol_zy
1 - Альфа-Банк Віза
2 - Альфа-Банк Віза Хамелеон
3 - Монобанк Мастеркард Чорна
До цього всі карти по декілька разів працювали і на прийом і на видачу.
Що їм не сподобалося відмовляються сказати з міркувань безпеки.

и кстати, альфа пропала из р2р, моно, приват, пумб, ощад и вроде тас видел, а вот альфа исчезла, может из-за санкций?
А с черной моно может не выпускать, т.к. это же квази-кэш выходит.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:52

ol_zy
моно разве не заблокировал исходящие платежи р2р?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6779
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5786 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 22:44

  чик написав:ol_zy
моно разве не заблокировал исходящие платежи р2р?

чего вдруг? у меня ходят и на бинанс и по Украине недавно кидал р2р с белой свои. Может он крединтые запретил или просто с черной?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 20.01.15
Подякував: 431 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3020302130223023
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9346, 9347, 9348
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
93472 226100460
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 23:21
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 21252701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 73327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.