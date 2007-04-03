|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:55
Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
-
dimazah30
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.07.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41
Судя по тому, как бодро вчера от 37к отскочили, ниже можем уже не сходить
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|93470
|226238603
|
|
|7971
|21253220
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|
|38
|73339
|
|