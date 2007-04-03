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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3021302230233024
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:55

Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41

Судя по тому, как бодро вчера от 37к отскочили, ниже можем уже не сходить
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:45

серйозний удар по рашистах


https://www.binance.com/en/support/anno ... 9f26dac7c4
greenozon
 
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