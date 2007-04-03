Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:55
Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41
Судя по тому, как бодро вчера от 37к отскочили, ниже можем уже не сходить
Додано: Вів 08 бер, 2022 16:45
серйозний удар по рашистах
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