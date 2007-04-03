Додано: Сер 09 бер, 2022 13:13

Игорь написав: Binance. Купить USDT с карты 30,99. Продать в P2P 31.25 Сам не пробовал Binance. Купить USDT с карты 30,99. Продать в P2P 31.25 Сам не пробовал

Сейчас сложно судить о курсах.Никто и понятия не имеет что будет в устаканившейся ситуации.По версии хотельщиков, нас засыпят миллиардами и курс свалится к 20-25, соотв цифровой туда же.Пока юсдт для покупок хорош при том, что биток стоит относительно мало.Обычно в такие моменты он превышал наличный курс.Но ситуация не стандартная однако.Дело в том, что бинанс ориентируется на карточный обмен гривны за рубежом.А как известно на момент гривна с карт там меняется очень даже демократично - не далеко от 30.Чёрный же рынок перестраховывается.И этому есть повод. счас как хлынут новые пенсии, 6500 не обеспеченные добавленной стоимостью, зарплаты по 30-100 и т д.Да и отложенный спрос накапливается за время закрытого валютообмена.Но юсдт имеет риск, риск есть и в др стейблкоинах.Но для хранения я предпочёл бы что то иное юсдс, например.