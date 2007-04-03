Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 бер, 2022 11:55
Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41
Судя по тому, как бодро вчера от 37к отскочили, ниже можем уже не сходить
Додано: Вів 08 бер, 2022 16:45
серйозний удар по рашистах
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:41
"удар в спину"
Додано: Вів 08 бер, 2022 19:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Binance. Купить USDT с карты 30,99. Продать в P2P 31.25 Сам не пробовал
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:13
Сейчас сложно судить о курсах.Никто и понятия не имеет что будет в устаканившейся ситуации.По версии хотельщиков, нас засыпят миллиардами и курс свалится к 20-25, соотв цифровой туда же.Пока юсдт для покупок хорош при том, что биток стоит относительно мало.Обычно в такие моменты он превышал наличный курс.Но ситуация не стандартная однако.Дело в том, что бинанс ориентируется на карточный обмен гривны за рубежом.А как известно на момент гривна с карт там меняется очень даже демократично - не далеко от 30.Чёрный же рынок перестраховывается.И этому есть повод. счас как хлынут новые пенсии, 6500 не обеспеченные добавленной стоимостью, зарплаты по 30-100 и т д.Да и отложенный спрос накапливается за время закрытого валютообмена.Но юсдт имеет риск, риск есть и в др стейблкоинах.Но для хранения я предпочёл бы что то иное юсдс, например.
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:16
Ждут люди по 15-18-20-25-28-30.Вот они с юсдт скорее всего сидят. счастливчики, а биток пока ...ну график всем видно.
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:09
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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