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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3022302330243025>
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 11:55

Бінанс дозволив мені депозит з монобанк. Вказав їм що Cardholder name нема на картці.
Вивід теж працює.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 14:41

Судя по тому, как бодро вчера от 37к отскочили, ниже можем уже не сходить
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 16:45

серйозний удар по рашистах


https://www.binance.com/en/support/anno ... 9f26dac7c4
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:41

  greenozon написав:серйозний удар по рашистах


https://www.binance.com/en/support/anno ... 9f26dac7c4

"удар в спину"
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 19:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Binance. Купить USDT с карты 30,99. Продать в P2P 31.25 Сам не пробовал
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:13

  Игорь написав:Binance. Купить USDT с карты 30,99. Продать в P2P 31.25 Сам не пробовал


Сейчас сложно судить о курсах.Никто и понятия не имеет что будет в устаканившейся ситуации.По версии хотельщиков, нас засыпят миллиардами и курс свалится к 20-25, соотв цифровой туда же.Пока юсдт для покупок хорош при том, что биток стоит относительно мало.Обычно в такие моменты он превышал наличный курс.Но ситуация не стандартная однако.Дело в том, что бинанс ориентируется на карточный обмен гривны за рубежом.А как известно на момент гривна с карт там меняется очень даже демократично - не далеко от 30.Чёрный же рынок перестраховывается.И этому есть повод. счас как хлынут новые пенсии, 6500 не обеспеченные добавленной стоимостью, зарплаты по 30-100 и т д.Да и отложенный спрос накапливается за время закрытого валютообмена.Но юсдт имеет риск, риск есть и в др стейблкоинах.Но для хранения я предпочёл бы что то иное юсдс, например.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:16

Ждут люди по 15-18-20-25-28-30.Вот они с юсдт скорее всего сидят. счастливчики, а биток пока ...ну график всем видно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:.Но для хранения я предпочёл бы что то иное юсдс, например.

а в чем преимущество USDC?

Начал покупать USDT. Смотрю есть возможность вывести через SWIFT за $15. Кто-то пробовал, все там работает для нас?
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:09

  Кучинелли написав:Ждут люди по 15-18-20-25-28-30.Вот они с юсдт скорее всего сидят. счастливчики, а биток пока ...ну график всем видно.

тоже есть тезер па 33-31, но частично продался па 32-35, остальное пригодится ещё. седня пошёл биток, зек, монеро и чуток эоса...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Monk23 написав:а в чем преимущество USDC?


Долго перечислять, сколько проблем было у тезера, поэтому для хранения и пересидки он не подходит.Юсдс это стейбл Коинбейс амеробиржи, этим всё сказано.Правда для вывода там блокчейн эфира.
Кучинелли
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