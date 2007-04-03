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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:54
чик написав:
тоже есть тезер па 33-31, но частично продался па 32-35
Обсуждаем курс тезера без отрыва от наличного доллара.Недавно Сибарит хорошо написал перспективы в контексте.У него идеи совпадают с моими и ещё пошире, т к чел плнимает вопрос очень хорошо.
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Кучинелли
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Додано: Сер 09 бер, 2022 18:00
Kraken проведет аирдроп на $10 млн для пользователей из Украины
По 1к баксов в деде каждому и столько же скидками на торги. Жирный кусок, это не 25 баксов от FTX.
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phantom_systems
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Додано: Чет 10 бер, 2022 09:54
комиссии в сети ETH = минимум за 6 мес
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greenozon
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Додано: Чет 10 бер, 2022 09:59
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:01
greenozon, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна
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Amethyst
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:12
Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
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gorgany
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:21
gorgany написав:
Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
Никак, только на грн-карту.
Можно попробовать р2р-вывод у Банана на ПУМБ, Альфу, Приват, Моню по 1..2К.
Но наврядли какой наш банк разрешит пополняшку в валюте
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Amethyst
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Додано: Чет 10 бер, 2022 10:29
Amethyst написав: gorgany написав:
Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
Никак, только на грн-карту.
Можно попробовать р2р-вывод у Банана на ПУМБ, Альфу, Приват, Моню по 1..2К.
Но наврядли какой наш банк разрешит пополняшку в валюте
А SWIFT нельзя использовать?
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Monk23
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