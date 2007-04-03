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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3023302430253026>
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  чик написав:тоже есть тезер па 33-31, но частично продался па 32-35


Обсуждаем курс тезера без отрыва от наличного доллара.Недавно Сибарит хорошо написал перспективы в контексте.У него идеи совпадают с моими и ещё пошире, т к чел плнимает вопрос очень хорошо.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:00

Kraken проведет аирдроп на $10 млн для пользователей из Украины

По 1к баксов в деде каждому и столько же скидками на торги. Жирный кусок, это не 25 баксов от FTX.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 18:49

  phantom_systems написав:Kraken проведет аирдроп на $10 млн для пользователей из Украины

По 1к баксов в деде каждому и столько же скидками на торги. Жирный кусок, это не 25 баксов от FTX.


Да, молодцы.Но я их не люблю и никогда там не был.Получается зря.Уточнение - для зареганных до вчерашнего дня. :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:54

комиссии в сети ETH = минимум за 6 мес
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:59

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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:01

greenozon, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:21

  gorgany написав:Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.

Никак, только на грн-карту.
Можно попробовать р2р-вывод у Банана на ПУМБ, Альфу, Приват, Моню по 1..2К.
Но наврядли какой наш банк разрешит пополняшку в валюте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 10:29

  Amethyst написав:
  gorgany написав:Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.

Никак, только на грн-карту.
Можно попробовать р2р-вывод у Банана на ПУМБ, Альфу, Приват, Моню по 1..2К.
Но наврядли какой наш банк разрешит пополняшку в валюте

А SWIFT нельзя использовать?
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:20

  Amethyst написав:greenozon, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна

Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 10 бер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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