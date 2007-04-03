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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3023302430253026
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:23

це був жарт, то не мій мак, колеги :)



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Crypto Donations to Ukraine Near $100 Million

Alex Bornyakov, Ukraine’s deputy minister at the Ministry of Digital Transformation, has revealed Ukraine has received “close to $100 million” in cryptocurrency donations. More than $60 million of those were received in the main fund run by local crypto exchange Kuna.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:03

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Kraken проведет аирдроп на $10 млн для пользователей из Украины

По 1к баксов в деде каждому и столько же скидками на торги. Жирный кусок, это не 25 баксов от FTX.


Да, молодцы.Но я их не люблю и никогда там не был.Получается зря.Уточнение - для зареганных до вчерашнего дня. :!:

У них веб-морда уродская, как будто какими-то студентами в свободное время сделанная. К самой бирже претензий нет. Надёжная, регулируемая, маржиналка есть, стэйкинг работает, можно в парах с фиатным USD торговать, без причины не блокируют.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:12

  Zebra написав:
  Amethyst написав:greenozon, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна

Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....

MA200 на 48к, последний раз пробивалась в декабре, пора повторить
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:У них веб-морда уродская, как будто какими-то студентами в свободное время сделанная. К самой бирже претензий нет. Надёжная, регулируемая, маржиналка есть, стэйкинг работает, можно в парах с фиатным USD торговать, без причины не блокируют.


Честно, у меня есть претензии.Есть нек монеты, торгуемые там с такой хреновой ликвидностью, что хуже укрбирж впечатления. Делистинг справжнього биткоина BSV несколько лет назад тоже не делает чести как и банану.Пользователи не виноваты в их разборках...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:26

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:У них веб-морда уродская, как будто какими-то студентами в свободное время сделанная. К самой бирже претензий нет. Надёжная, регулируемая, маржиналка есть, стэйкинг работает, можно в парах с фиатным USD торговать, без причины не блокируют.


Честно, у меня есть претензии.Есть нек монеты, торгуемые там с такой хреновой ликвидностью, что хуже укрбирж впечатления. Делистинг справжнього биткоина BSV несколько лет назад тоже не делает чести как и банану.Пользователи не виноваты в их разборках...

Ну, там комиссии высоковатые, лям оборота в месяц и 0,16% с тэйка как-то жирно. В многих парах только боты стенки двигают.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:29

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Amethyst написав:greenozon, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна

Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....

MA200 на 48к, последний раз пробивалась в декабре, пора повторить

на 40к нет поддержки, нет накопления, выбивает лонги и шорты - я склоняюсь к мысли, что есть крупные игроки которые понемногу сливают позицию
Zebra
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