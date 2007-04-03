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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:23
це був жарт, то не мій мак, колеги
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Crypto Donations to Ukraine Near $100 Million
Alex Bornyakov, Ukraine’s deputy minister at the Ministry of Digital Transformation, has revealed Ukraine has received “close to $100 million” in cryptocurrency donations. More than $60 million of those were received in the main fund run by local crypto exchange Kuna.
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greenozon
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:12
Zebra написав: Amethyst написав:greenozon
, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна
Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....
MA200 на 48к, последний раз пробивалась в декабре, пора повторить
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phantom_systems
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:16
phantom_systems написав:
У них веб-морда уродская, как будто какими-то студентами в свободное время сделанная. К самой бирже претензий нет. Надёжная, регулируемая, маржиналка есть, стэйкинг работает, можно в парах с фиатным USD торговать, без причины не блокируют.
Честно, у меня есть претензии.Есть нек монеты, торгуемые там с такой хреновой ликвидностью, что хуже укрбирж впечатления. Делистинг справжнього биткоина BSV несколько лет назад тоже не делает чести как и банану.Пользователи не виноваты в их разборках...
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:26
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
У них веб-морда уродская, как будто какими-то студентами в свободное время сделанная. К самой бирже претензий нет. Надёжная, регулируемая, маржиналка есть, стэйкинг работает, можно в парах с фиатным USD торговать, без причины не блокируют.
Честно, у меня есть претензии.Есть нек монеты, торгуемые там с такой хреновой ликвидностью, что хуже укрбирж впечатления. Делистинг справжнього биткоина BSV несколько лет назад тоже не делает чести как и банану.Пользователи не виноваты в их разборках...
Ну, там комиссии высоковатые, лям оборота в месяц и 0,16% с тэйка как-то жирно. В многих парах только боты стенки двигают.
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phantom_systems
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:29
phantom_systems написав: Zebra написав: Amethyst написав:greenozon
, а мона Мак чуть выше намалевать, мне 43000 нуна
Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....
MA200 на 48к, последний раз пробивалась в декабре, пора повторить
на 40к нет поддержки, нет накопления, выбивает лонги и шорты - я склоняюсь к мысли, что есть крупные игроки которые понемногу сливают позицию
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Zebra
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Додано: Чет 10 бер, 2022 13:58
gorgany написав:
Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
если карта укр, то скорее всего никак.
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ol_zy
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:01
Amethyst написав: gorgany написав:
Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.
Никак, только на грн-карту.
Можно попробовать р2р-вывод у Банана на ПУМБ, Альфу, Приват, Моню по 1..2К.
Но наврядли какой наш банк разрешит пополняшку в валюте
Альфа вроде все, с началом войны ее вроде нет в р2р
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ol_zy
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