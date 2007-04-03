вроде ж 15 баксов за платеж? и не факт, что банк примет, а не отправит за доками подтверждающими платеж
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:45
вроде ж 15 баксов за платеж? и не факт, что банк примет, а не отправит за доками подтверждающими платеж
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:54
ol_zy с нынешними курсовыми рисками думаю это приемлемо. Что такое сейчас потеря 50 коп. на 1000 баксов, если может быть курс и 40 и 50.
Додано: Чет 10 бер, 2022 18:29
Конечно.Дневная сегодняшняя свеча,рисует классическое поглощение вчерашнего роста,от которого...некоторые впали в преждевременную эйфорию.Если примерно на этих уровнях закроемся до конца дня,поедем ниже..На недельных свечах,прошлая неделька с пиз.. вым фителем и эта вырисовывает похожий фортель...И 15 число,заседание ФРС практически на носу...Разве что,произойдет нечто,чего не ждут и крипта кратковременно взлетит.Но похоже,стейблы и фиат,очень скоро пригоднятся....если конечно вы их не проипали заранее На альту-жалко смотреть,дед ходит туда-сюда,она же,только падает,либо топчется,за исключением редких выстрелов всякого мусора,откорректировавшегося на -95%,что собственно-логично.
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