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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3024302530263027
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:45

  Monk23 написав:
  ol_zy написав:
  gorgany написав:Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.

если карта укр, то скорее всего никак.

SWIFT нужно попробовать, чем не вариант? По реквизитам только подсказал бы кто конкретнее :roll:

вроде ж 15 баксов за платеж? и не факт, что банк примет, а не отправит за доками подтверждающими платеж
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:54

ol_zy с нынешними курсовыми рисками думаю это приемлемо. Что такое сейчас потеря 50 коп. на 1000 баксов, если может быть курс и 40 и 50.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:29

  Zebra написав:Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....


Конечно.Дневная сегодняшняя свеча,рисует классическое поглощение вчерашнего роста,от которого...некоторые впали в преждевременную эйфорию.Если примерно на этих уровнях закроемся до конца дня,поедем ниже..На недельных свечах,прошлая неделька с пиз.. вым фителем и эта вырисовывает похожий фортель...И 15 число,заседание ФРС практически на носу...Разве что,произойдет нечто,чего не ждут и крипта кратковременно взлетит.Но похоже,стейблы и фиат,очень скоро пригодятся....если конечно вы их не проипали заранее :mrgreen: На альту-жалко смотреть,дед ходит туда-сюда,она же,только падает,либо топчется,за исключением редких выстрелов всякого мусора,откорректировавшегося на -95%,что собственно-логично.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:выстрелов всякого мусора

Вэйвы - супер
Amethyst
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