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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3024302530263027
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:45

  Monk23 написав:
  ol_zy написав:
  gorgany написав:Тільки зареєструвався на бінансі , як найкраще вивести usdt на карту доларову.

если карта укр, то скорее всего никак.

SWIFT нужно попробовать, чем не вариант? По реквизитам только подсказал бы кто конкретнее :roll:

вроде ж 15 баксов за платеж? и не факт, что банк примет, а не отправит за доками подтверждающими платеж
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:54

ol_zy с нынешними курсовыми рисками думаю это приемлемо. Что такое сейчас потеря 50 коп. на 1000 баксов, если может быть курс и 40 и 50.
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:29

  Zebra написав:Если цена сегодня вернулась на 39к, вероятность закрепление под 40к просто огромна на моменте....


Конечно.Дневная сегодняшняя свеча,рисует классическое поглощение вчерашнего роста,от которого...некоторые впали в преждевременную эйфорию.Если примерно на этих уровнях закроемся до конца дня,поедем ниже..На недельных свечах,прошлая неделька с пиз.. вым фителем и эта вырисовывает похожий фортель...И 15 число,заседание ФРС практически на носу...Разве что,произойдет нечто,чего не ждут и крипта кратковременно взлетит.Но похоже,стейблы и фиат,очень скоро пригодятся....если конечно вы их не проипали заранее :mrgreen: На альту-жалко смотреть,дед ходит туда-сюда,она же,только падает,либо топчется,за исключением редких выстрелов всякого мусора,откорректировавшегося на -95%,что собственно-логично.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:выстрелов всякого мусора

Вэйвы - супер
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 21:24

Кракену респект. 0,0255 деда и 1к баксов кредитами на баланс зачислили. По сегодняшнему курсу 39,2к считали.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 09:36

  Monk23 написав:ol_zy с нынешними курсовыми рисками думаю это приемлемо. Что такое сейчас потеря 50 коп. на 1000 баксов, если может быть курс и 40 и 50.

НБУ вроде как запретил свифты от и к физ.лиц...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 11:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:.Дневная сегодняшняя свеча,рисует классическое поглощение вчерашнего роста,от которого...некоторые впали в преждевременную эйфорию


Ну цена не может только расти, нужны и коррекции.А рисуется тама брюлик с вероятностью выхода вверх.Есть много шортов, кот по логике будут брить сначала.Ну понятно, что ...это не точно, но вероятно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

бинанс вернул 2% комиссии при покупке крипты с карты.
ol_zy
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