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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3025302630273028
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:Скам проект Tether LTD

так шоо на BUSD переходить?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:14

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Скам проект Tether LTD

так шоо на BUSD переходить?


кожен приймає рішення сам..
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:55

Война: Чего ожидать от рынка криптовалют
Ірина_
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