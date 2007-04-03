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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:38
greenozon написав:
Скам проект Tether LTD
так шоо на BUSD переходить?
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Amethyst
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:14
Amethyst написав: greenozon написав:
Скам проект Tether LTD
так шоо на BUSD переходить?
кожен приймає рішення сам..
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Додано: Суб 12 бер, 2022 13:55
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Ірина_
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Додано: Нед 13 бер, 2022 17:58
Мы тут иногда обсуждали монету Мина.Посмотрел график и очень понравилось.Укатали сильно, но дело даже не в том, что цена уже ниже цены листинга.Паттерн бычий клин, перепроданность по RSI.Если биток хотя бы падать не буде , ожидаю хороший рост.
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Кучинелли
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Додано: Нед 13 бер, 2022 18:22
Подскажите, стоит ли сейчас пользоваться обменниками из списка бестчейдж? Там же в основном русские сайты, поэтому опасаюсь возможного кидка
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