так шоо на BUSD переходить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:14
Додано: Суб 12 бер, 2022 13:55
Додано: Нед 13 бер, 2022 17:58
Мы тут иногда обсуждали монету Мина.Посмотрел график и очень понравилось.Укатали сильно, но дело даже не в том, что цена уже ниже цены листинга.Паттерн бычий клин, перепроданность по RSI.Если биток хотя бы падать не буде , ожидаю хороший рост.
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:22
Подскажите, стоит ли сейчас пользоваться обменниками из списка бестчейдж? Там же в основном русские сайты, поэтому опасаюсь возможного кидка
Додано: Пон 14 бер, 2022 04:28
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
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