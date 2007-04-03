Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:38
greenozon написав:
Скам проект Tether LTD
так шоо на BUSD переходить?
Amethyst
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:14
Amethyst написав: greenozon написав:
Скам проект Tether LTD
так шоо на BUSD переходить?
кожен приймає рішення сам..
greenozon
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Додано: Суб 12 бер, 2022 13:55
Ірина_
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Додано: Нед 13 бер, 2022 17:58
Мы тут иногда обсуждали монету Мина.Посмотрел график и очень понравилось.Укатали сильно, но дело даже не в том, что цена уже ниже цены листинга.Паттерн бычий клин, перепроданность по RSI.Если биток хотя бы падать не буде , ожидаю хороший рост.
Кучинелли
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Додано: Нед 13 бер, 2022 18:22
Подскажите, стоит ли сейчас пользоваться обменниками из списка бестчейдж? Там же в основном русские сайты, поэтому опасаюсь возможного кидка
submitmsg
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Додано: Пон 14 бер, 2022 04:28
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
Haza
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Додано: Пон 14 бер, 2022 11:58
ОПАЧА
У Євросоюзі розробили зміни до роботи криптовалют, які можуть де-факто заборонити використання таких цифрових валют як Bitcoin та Ethereum. Про це повідомляє Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... currencies
greenozon
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Додано: Пон 14 бер, 2022 14:25
Haza картой примата, выбираете оплату в usd, курс 30,88 на моменте.
Monk23
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