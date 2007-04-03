|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:28
Haza написав:
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
форум не читаем?viewtopic.php?p=5410069#p5410069
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7202
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:35
Monk23 написав:Haza
это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.
У моно тоже также.
+2% комис от бинанса
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7202
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:37
ol_zy написав: Monk23 написав:Haza
это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.
У моно тоже также.
+2% комис от бинанса
У моно курс выше, дороже выходит.
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|93610
|227499721
|
|
|7972
|22047873
|
|
|38
|73451
|
|