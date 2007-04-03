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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3027302830293030>
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:28

  Haza написав:Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?

форум не читаем?
viewtopic.php?p=5410069#p5410069
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:35

  Monk23 написав:Haza это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.

У моно тоже также.
+2% комис от бинанса
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:37

  ol_zy написав:
  Monk23 написав:Haza это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.

У моно тоже также.
+2% комис от бинанса

У моно курс выше, дороже выходит.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 09:23

  ol_zy написав:
  Haza написав:Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?

форум не читаем?
viewtopic.php?p=5410069#p5410069

Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 10:05

  Haza написав:
  ol_zy написав:
  Haza написав:Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?

форум не читаем?
viewtopic.php?p=5410069#p5410069

Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу

Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сегодня ФРС и ставка?
razor
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:54

  Haza написав:
  ol_zy написав:
  Haza написав:Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?

форум не читаем?
viewtopic.php?p=5410069#p5410069

Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу

С 24.02 (или чуть позже) бинанс для операций в грн убрал комиссию, т.е. была 0, а на днях вернул. Возможно с альфы за кредитные пошло? Или DCC, моно к 10К грн нарисовал 340 по DCC, а до 100 дол (2900 грн) идет один к одному в грн (это в моно)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кода па 20??? надоело-устал "торговать"...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:34

  чик написав:кода па 20??? надоело-устал "торговать"...

Дед до конца месяца 46к пробьёт. Скорее всего, на 50к сходит.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:18

  Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.

Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
ol_zy
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