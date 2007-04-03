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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:28
Haza написав:
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
форум не читаем?viewtopic.php?p=5410069#p5410069
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ol_zy
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:35
Monk23 написав:Haza
это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.
У моно тоже также.
+2% комис от бинанса
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:37
ol_zy написав: Monk23 написав:Haza
это итоговый курс после покупки. У примата можно не парится за проводки/списания. Как сразу снялось, так и будет.
У моно тоже также.
+2% комис от бинанса
У моно курс выше, дороже выходит.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 09:23
ol_zy написав: Haza написав:
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
форум не читаем?viewtopic.php?p=5410069#p5410069
Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу
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Haza
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Додано: Вів 15 бер, 2022 10:05
Haza написав: ol_zy написав: Haza написав:
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
форум не читаем?viewtopic.php?p=5410069#p5410069
Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
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Amethyst
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Додано: Вів 15 бер, 2022 12:02
сегодня ФРС и ставка?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 18:54
Haza написав: ol_zy написав: Haza написав:
Хто як купує usdt за гривню на бінансі? В пятницю з Альфи зайшов по 32.74 із-за комісій в 4.6%. Днями раніше таких комісій не було. Звідки така різниця з дня в день?
форум не читаем?viewtopic.php?p=5410069#p5410069
Читаю. Це зверху ще до 2% від бінансу
С 24.02 (или чуть позже) бинанс для операций в грн убрал комиссию, т.е. была 0, а на днях вернул. Возможно с альфы за кредитные пошло? Или DCC, моно к 10К грн нарисовал 340 по DCC, а до 100 дол (2900 грн) идет один к одному в грн (это в моно)
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ol_zy
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Додано: Сер 16 бер, 2022 13:29
кода па 20??? надоело-устал "торговать"...
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чик
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Додано: Сер 16 бер, 2022 16:34
чик написав:
кода па 20??? надоело-устал "торговать"...
Дед до конца месяца 46к пробьёт. Скорее всего, на 50к сходит.
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Додано: Чет 17 бер, 2022 12:18
Amethyst написав:
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
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ol_zy
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