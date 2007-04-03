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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:31
ol_zy написав: Amethyst написав:
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
Думаю щас нуна пробовать
Binance P2P: Купуйте/продавайте вашу криптовалюту локально
для банка это выглядит как обычный р2р-перевод часТному лицу
и Банан грит, шо у него все защищено и никто не обдурит
Имхо, лучше заводить на Банан гривну, и уже на бирже покупать инвалюту
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Amethyst
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:39
ol_zy написав: Amethyst написав:
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD
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Haza
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Додано: Чет 17 бер, 2022 15:42
Haza прикрыли лавочку. По p2p можно, но курс уже не тот будет...
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Monk23
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