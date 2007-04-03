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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3027302830293030
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:31

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.

Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..

Думаю щас нуна пробовать
Binance P2P: Купуйте/продавайте вашу криптовалюту локально
для банка это выглядит как обычный р2р-перевод часТному лицу
и Банан грит, шо у него все защищено и никто не обдурит
Имхо, лучше заводить на Банан гривну, и уже на бирже покупать инвалюту
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:39

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.

Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..

Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:42

Haza прикрыли лавочку. По p2p можно, но курс уже не тот будет...
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:12

  Кучинелли написав:Мы тут иногда обсуждали монету Мина.Посмотрел график и очень понравилось.Укатали сильно, но дело даже не в том, что цена уже ниже цены листинга.Паттерн бычий клин, перепроданность по RSI.Если биток хотя бы падать не буде , ожидаю хороший рост.


Долго ждать не пришлось,мастерство не пропьёшь :)
Кучинелли
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Russia’s central bank has granted Sberbank, the country’s largest bank, a license to issue and exchange digital assets. Using its platform, companies can now issue their own digital assets, attract market investments, or make other digital asset-related transactions.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:06

Добрый день!
Подскажите ,плиз, ссылки где можно читать какие-то прогнозы, новости и аналитику по алькоинам!
Заранее благодарю!
SAndriy1
 
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