|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:31
ol_zy написав: Amethyst написав:
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
Думаю щас нуна пробовать
Binance P2P: Купуйте/продавайте вашу криптовалюту локально
для банка это выглядит как обычный р2р-перевод часТному лицу
и Банан грит, шо у него все защищено и никто не обдурит
Имхо, лучше заводить на Банан гривну, и уже на бирже покупать инвалюту
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2009
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:39
ol_zy написав: Amethyst написав:
Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD
-
Haza
-
3
-
- Повідомлень: 3173
- З нами з: 30.10.07
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:42
Haza прикрыли лавочку. По p2p можно, но курс уже не тот будет...
-
Monk23
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 11.07.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:25
Russia’s central bank has granted Sberbank, the country’s largest bank, a license to issue and exchange digital assets. Using its platform, companies can now issue their own digital assets, attract market investments, or make other digital asset-related transactions.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12962
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 09:06
Добрый день!
Подскажите ,плиз, ссылки где можно читать какие-то прогнозы, новости и аналитику по алькоинам!
Заранее благодарю!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:28
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6806
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5809 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:03
как банка относятся к операциям с квази-кэш
или скажем гонять туда сюда 100к в день.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:14
anis написав:
как банка относятся к операциям с квази-кэш
или скажем гонять туда сюда 100к в день.
Какая банка?
Квази для дебеток -- пофиг, для кредиток -- дето под 4% комисс и вылет из грейса.
Но може вы рассчитываете, шо через 2..3 мес эти 4% спокойно окупятся инфляцией
А, в принципе, при активной торговле на бирже оте 2..4 могут окупиться и за 2..3 дня... ну если повезет.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2009
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:20
Amethyst
альфа дебетка свои 100к. в день
вывести p2p на квази-кэш
поиграться и назад вывод через приват--> альфа и так по кругу
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|93717
|228408638
|
|
|7970
|22050561
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|
|38
|73501
|
|