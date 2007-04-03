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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:43
anis написав:Amethyst
альфа дебетка свои 100к. в день
вывести p2p на квази-кэш
поиграться и назад вывод через приват--> альфа и так по кругу
вы для начала попробуйте 15К/дн вывести щас с Алки на Банан или ещё куда
и выводить нуна грн, инвалюту наврядли пропустит
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Amethyst
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:45
Amethyst
p2p в грн идет без проблем
вопрос не в этом, кто давно работает с квази-кэшем
финмон не дергает на больших оборотах?
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anis
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