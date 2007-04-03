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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3028302930303031
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:43

  anis написав:Amethyst
альфа дебетка свои 100к. в день
вывести p2p на квази-кэш
поиграться и назад вывод через приват--> альфа и так по кругу

вы для начала попробуйте 15К/дн вывести щас с Алки на Банан или ещё куда
и выводить нуна грн, инвалюту наврядли пропустит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:45

Amethyst
p2p в грн идет без проблем
вопрос не в этом, кто давно работает с квази-кэшем
финмон не дергает на больших оборотах?
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:11

anis
Коли платите наче нічого, коли отримуєте, то проблеми.
Більше 350000 грн в місяць і в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність.
Це при тому, що більшість зарахувань на картку я робив зі своїх інших карток, по IBAN де вказував свій же ІПН, або з введенням CVV коду.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  dimazah30 написав:в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність.

и как порешали?
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:42

anis
Пару скриншотів з бінансу. Там погано що ніде не можна скріншотити повне ім'я і номер телефону. Ну і в цьому місяці я більше не використовую картку монобанк
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:49

  Haza написав:
  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.

Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..

Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD


Вы за новостями что ли не следите?? В день когда зелень подписал закон о криптоактивах пару дней назад,Приватбанк почему то заявил,что не будет больше поддерживать платежи в пользу криптобирж...любых.Весьма странное и неадекватное решение,как на мой взгляд.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03

Кстати,у нас оказывается еще одна Украинская мегабиржа появилась...Почему то о ней здесь на форуме никто ни разу не упоминал.Впечатления производит самые приятные,стейкинг есть с приличными % по срокам и прилично пар всевозможных монет,ну очень до хрена.Стаканы по основным вроде полны,торги идут...Боты стараются :lol: И P2p есть,ну просто миниБанан.Оставлю рефку,кто хочет регистрироваться,пожалуйста,может пригодится.Верификацию,можно даже с Дии пройти за минуту..Думаю скоро площадку раскрутят покруче Куны - https://whitebit.com/referral/ee2104f9- ... b7d20b9bcc
osafly
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