вы для начала попробуйте 15К/дн вывести щас с Алки на Банан или ещё куда
и выводить нуна грн, инвалюту наврядли пропустит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:43
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:45
Amethyst
p2p в грн идет без проблем
вопрос не в этом, кто давно работает с квази-кэшем
финмон не дергает на больших оборотах?
Додано: Суб 19 бер, 2022 18:11
anis
Коли платите наче нічого, коли отримуєте, то проблеми.
Більше 350000 грн в місяць і в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність.
Це при тому, що більшість зарахувань на картку я робив зі своїх інших карток, по IBAN де вказував свій же ІПН, або з введенням CVV коду.
Додано: Суб 19 бер, 2022 18:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 19 бер, 2022 18:42
anis
Пару скриншотів з бінансу. Там погано що ніде не можна скріншотити повне ім'я і номер телефону. Ну і в цьому місяці я більше не використовую картку монобанк
Додано: Суб 19 бер, 2022 18:49
Вы за новостями что ли не следите?? В день когда зелень подписал закон о криптоактивах пару дней назад,Приватбанк почему то заявил,что не будет больше поддерживать платежи в пользу криптобирж...любых.Весьма странное и неадекватное решение,как на мой взгляд.
Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03
Кстати,у нас оказывается еще одна Украинская мегабиржа появилась...Почему то о ней здесь на форуме никто ни разу не упоминал.Впечатления производит самые приятные,стейкинг есть с приличными % по срокам и прилично пар всевозможных монет,ну очень до хрена.Стаканы по основным вроде полны,торги идут...Боты стараются И P2p есть,ну просто миниБанан.Оставлю рефку,кто хочет регистрироваться,пожалуйста,может пригодится.Верификацию,можно даже с Дии пройти за минуту..Думаю скоро площадку раскрутят покруче Куны -
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