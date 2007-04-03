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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3028302930303031
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:43

  anis написав:Amethyst
альфа дебетка свои 100к. в день
вывести p2p на квази-кэш
поиграться и назад вывод через приват--> альфа и так по кругу

вы для начала попробуйте 15К/дн вывести щас с Алки на Банан или ещё куда
и выводить нуна грн, инвалюту наврядли пропустит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:45

Amethyst
p2p в грн идет без проблем
вопрос не в этом, кто давно работает с квази-кэшем
финмон не дергает на больших оборотах?
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:11

anis
Коли платите наче нічого, коли отримуєте, то проблеми.
Більше 350000 грн в місяць і в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність.
Це при тому, що більшість зарахувань на картку я робив зі своїх інших карток, по IBAN де вказував свій же ІПН, або з введенням CVV коду.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  dimazah30 написав:в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність.

и как порешали?
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:42

anis
Пару скриншотів з бінансу. Там погано що ніде не можна скріншотити повне ім'я і номер телефону. Ну і в цьому місяці я більше не використовую картку монобанк
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:49

  Haza написав:
  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.

Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..

Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD


Вы за новостями что ли не следите?? В день когда зелень подписал закон о криптоактивах пару дней назад,Приватбанк почему то заявил,что не будет больше поддерживать платежи в пользу криптобирж...любых.Весьма странное и неадекватное решение,как на мой взгляд.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03

Кстати,у нас оказывается еще одна Украинская мегабиржа появилась...Почему то о ней здесь на форуме никто ни разу не упоминал.Впечатления производит самые приятные,стейкинг есть с приличными % по срокам и прилично пар всевозможных монет,ну очень до хрена.Стаканы по основным вроде полны,торги идут...Боты стараются :lol: И P2p есть,ну просто миниБанан.Оставлю рефку,кто хочет регистрироваться,пожалуйста,может пригодится.Верификацию,можно даже с Дии пройти за минуту..Думаю скоро площадку раскрутят покруче Куны - https://whitebit.com/referral/ee2104f9- ... b7d20b9bcc
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:45

Пожалуйста, убедитесь, что вы не отправляете средства со смарт-контракта. Отправка таких транзакций может привести к потере средств. Если вы не уверены в этом, используйте персональные кошельки MEW или Metamask в качестве промежуточных.
Please make sure that your wallet or exchange doesn't use smart-contracts for USDT withdrawals. Sending such transactions will result in loss of funds. If you are uncertain about withdrawal method, use personal wallets MEW or Metamask as intermediate.

Таке повідомлення, якщо намагаюсь зробити депозит на Whitebit
Хто знає як впевнитись що інша біржа не використовує smart-contracts для виводу?
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:24

osafly
Что-то там проценты подозрительно сладкие
Diablo1977
 
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