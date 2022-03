Пожалуйста, убедитесь, что вы не отправляете средства со смарт-контракта. Отправка таких транзакций может привести к потере средств. Если вы не уверены в этом, используйте персональные кошельки MEW или Metamask в качестве промежуточных.

Please make sure that your wallet or exchange doesn't use smart-contracts for USDT withdrawals. Sending such transactions will result in loss of funds. If you are uncertain about withdrawal method, use personal wallets MEW or Metamask as intermediate.