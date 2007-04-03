anis Коли платите наче нічого, коли отримуєте, то проблеми. Більше 350000 грн в місяць і в монобанку попросили підтвердження що не веду підприємницьку діяльність. Це при тому, що більшість зарахувань на картку я робив зі своїх інших карток, по IBAN де вказував свій же ІПН, або з введенням CVV коду.
Amethyst написав:Я завожу на Банан гривну с дебеток ПУМбы и Альфы. Комисс самого Банана 1.5%. От банок комисс нема.
Чего-то приват не добавляется вообще (типа банк не поддерживается), а добавленная ранее моно - бинас не дает оплатить..
Приват банк, теж саме при спробі здійснити транзакцію в USD
Вы за новостями что ли не следите?? В день когда зелень подписал закон о криптоактивах пару дней назад,Приватбанк почему то заявил,что не будет больше поддерживать платежи в пользу криптобирж...любых.Весьма странное и неадекватное решение,как на мой взгляд.
Кстати,у нас оказывается еще одна Украинская мегабиржа появилась...Почему то о ней здесь на форуме никто ни разу не упоминал.Впечатления производит самые приятные,стейкинг есть с приличными % по срокам и прилично пар всевозможных монет,ну очень до хрена.Стаканы по основным вроде полны,торги идут...Боты стараются И P2p есть,ну просто миниБанан.Оставлю рефку,кто хочет регистрироваться,пожалуйста,может пригодится.Верификацию,можно даже с Дии пройти за минуту..Думаю скоро площадку раскрутят покруче Куны - https://whitebit.com/referral/ee2104f9- ... b7d20b9bcc
Пожалуйста, убедитесь, что вы не отправляете средства со смарт-контракта. Отправка таких транзакций может привести к потере средств. Если вы не уверены в этом, используйте персональные кошельки MEW или Metamask в качестве промежуточных. Please make sure that your wallet or exchange doesn't use smart-contracts for USDT withdrawals. Sending such transactions will result in loss of funds. If you are uncertain about withdrawal method, use personal wallets MEW or Metamask as intermediate.
Таке повідомлення, якщо намагаюсь зробити депозит на Whitebit Хто знає як впевнитись що інша біржа не використовує smart-contracts для виводу?